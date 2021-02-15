В Якутии загорелся цех по переработке угля

ТАСС, 15 февраля. Пожар произошел в цехе по переработке угля в городе Нерюнгри в Якутии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"В 08:55 поступила информация о возгорании на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей угольного предприятия в Нерюнгри. На данный момент пожарные тушат возгорание на общей площади 700 кв. м, тушение осложняется сильным задымлением", - сказали в ведомстве.

Огнем охвачено отдельное здание, поэтому пожар не повлиял на технологический процесс обогащения и отгрузки угля. По предварительным данным, работники были эвакуированы, пострадавших нет. Возгорание тушат 77 человек и 16 единиц техники.

По данным регионального главка МЧС, пожар удалось локализовать.