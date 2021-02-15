Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным в получении взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /ТАСС/. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника", - сказала судья в ходе оглашения приговора.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности главы Марий Эл по личному заявлению, 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Ему также вменяется в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Гособвинение просило суд приговорить Маркелова к 17 годам колонии строгого режима.

Фигурантами дела также являются экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, и гендиректор марийской телекомпании "Регион 12" Наталья Кожанова, ее суд признал виновной в посредничестве во взяточничестве в ходе оглашения приговора. Прокурор запросил для них 10 лет и 4,5 года лишения свободы соответственно.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, Маркелов, используя вексельную схему, получил через Кожанову от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за незаконное содействие на первоочередное оказание государственной поддержки, а также за общее покровительство по службе со стороны Маркелова. Кроме того, Маркелов незаконно обеспечил свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета на сумму около 9 млн рублей. "Министр Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере", - сообщили в СК.

Криваш скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. "По делу допрошено более 200 свидетелей, проведен комплекс сложных и объемных экспертиз. Объем уголовного дела составил более 200 томов", - сообщили в СК. Следствием наложен арест на движимое и недвижимое имущество Маркелова, включая дорогостоящие квартиры и офисные помещения в Москве и Республике Марий Эл, а также ценности, картины, предметы антиквариата на сумму более 2 млрд рублей.