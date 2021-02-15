Суд продлил арест семерым националистам, обвиняемым в убийстве двух человек в Подмосковье

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей семерым националистам, проходящим по делу об убийстве двух человек, по которому ранее давал показания Максим Марцинкевич (Тесак). Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Суд до 22 мая продлил арест Максиму Хотылеву, Андрею Кайлю, Александру Лысенко, Алексею Гудилину, Павлу Хрулеву, до 21 мая - Семену Токмакову, до 16 мая - Максиму Аристархову", - сказала она.

В декабре 2020 года в Москве, Сочи и Тюмени были задержаны шестеро предполагаемых соучастников Марцинкевича, причастных к серии совершенных в начале 2000-х годов убийств: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды. В частности, они обвиняются в убийстве в апреле 2007 года вблизи Королева двух человек, запись которого была опубликована в интернете. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" (запрещено в РФ) и "Реструкт" Максим Марцинкевич, который покончил с собой в камере СИЗО в сентябре прошлого года.

Позднее по этому же делу обвинение предъявили Аристархову, который уже отбывал срок за ограбление таксиста.