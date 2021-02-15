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Движение по Тверской улице в Москве затруднено из-за ДТП

Столкнулись пять автомобилей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Авария с участием пяти автомобилей, включая такси, произошла на Тверской улице в центре Москвы. Движение в районе аварии затруднено, сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

ДТП произошло в районе дома №9, движение затруднено в сторону центра. "Информация о пострадавших уточняется. На месте работают городские службы", - говорится в сообщении.

"Перекрыто два ряда в сторону центра", - указано в публикации. Водителям рекомендуют планировать маршруты объезда.

В новость были внесены измнения - (11:13 мск) - добавлены подробности.

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