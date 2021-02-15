Число погибших в результате схода ледника в Индии достигло 53 человек

ТАСС, 15 февраля. Число погибших в результате схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии достигло 53 человек. Об этом сообщает в понедельник агентство ANI.

Представитель Национальных сил реагирования на стихийные бедствия штата сообщил агентству, что на данный момент обнаружены тела 53 человек, спасательная операция продолжается в строящемся тоннеле в округе Чамоли. Начальник Национальных сил реагирования на стихийные бедствия добавил, что спасатели столкнулись с трудностями при попытке извлечь тела из-под завалов. "Тонны обломков заполняют тоннель изнутри. Мы можем выполнить ограниченный объем работ", - сказал он агентству.

Ледник сошел утром в воскресенье в долине реки Дхаулиганги в округе Чамоли, где сооружается гидроэлектростанция мощностью 520 МВт. Плотина на этом проекте, который считается одним из важнейших для развития этого горного региона, полностью разрушена. Поисково-спасательную операцию в пострадавших от стихии районах проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели.