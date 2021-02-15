В Омске задержали мужчину, грабившего пожилых женщин в подъездах

ТАСС, 15 февраля. Полицейские в Омске задержали мужчину, который ограбил шестерых пожилых женщин. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В январе в Омске ограбили несколько пожилых женщин. Мужчина в медицинской маске заходил за ними в подъезд, отбирал сумки и ценные вещи. "Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - ранее неоднократно судимого за грабежи и кражи 32-летнего жителя Омска. Он освободился из мест лишения свободы в декабре прошлого года. После совершения противоправных деяний скрывался у своих знакомых. Задержанный дал признательные показания", - сказала Волк.

Мужчина рассказал, что похищенные деньги тратил на алкоголь. В его отношении возбудили уголовные дела по статье о грабеже, он также подозревается в трех кражах.