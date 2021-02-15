Пассажир такси пострадал при столкновении пяти машин на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пассажир одного из автомобилей пострадал в результате массового ДТП на Тверской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате столкновения пострадал один человек - это пассажир одного из автомобилей, участвующих в ДТП", - сказал собеседник агентства.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что пострадавшим является пассажир такси.

Пять машин столкнулись на Тверской улице в районе дома 9 около 10:35 мск. Движение автотранспорта на месте происшествия затруднено. Среди участников ДТП один автомобиль такси.