Железнодорожники предотвратили ДТП с поездом у станции Быково в Подмосковье

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Дежурный по переезду у станции Быково своевременно сообщил локомотивной бригаде о столкновении грузового и легкового автомобилей на пути, предотвратив ДТП с поездом. Из-за инцидента задерживаются электрички Казанского направления, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги.

"В 09:30 мск на железнодорожном переезде возле станции Быково Московской железной дороги, по предварительной причине, из-за нарушения водителями ПДД произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Для предотвращения ДТП с поездом дежурный по переезду включил заградительный сигнал и сообщил локомотивной бригаде о нештатной ситуации. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящее время транспортные средства находятся вне габарита пути. "Из-за данной ситуации в пути задерживается несколько электричек Казанского направления в сторону Москвы", - подчеркнули в МЖД.