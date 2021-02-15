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Причиной массового ДТП на Тверской улице в Москве стал выезд одной из машин на встречку

В результате аварии пострадал пассажир такси

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Выезд на полосу встречного движения одного из автомобилей стал причиной массового ДТП на Тверской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Водитель одного из автомобилей не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся еще с четырьмя машинами", - сказал собеседник агентства.

Пять машин, в том числе такси, столкнулись на Тверской улице в районе дома 9 около 10:35 мск. В результате ДТП пострадал пассажир такси. Движение автотранспорта на месте происшествия затруднено.

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