Причиной массового ДТП на Тверской улице в Москве стал выезд одной из машин на встречку

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Выезд на полосу встречного движения одного из автомобилей стал причиной массового ДТП на Тверской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Водитель одного из автомобилей не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся еще с четырьмя машинами", - сказал собеседник агентства.

Пять машин, в том числе такси, столкнулись на Тверской улице в районе дома 9 около 10:35 мск. В результате ДТП пострадал пассажир такси. Движение автотранспорта на месте происшествия затруднено.