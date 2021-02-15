Суд 24 февраля огласит резолютивную часть приговора экс-главе Марий Эл

Ранее Маркелов был признан виновным по всем пунктам обвинения: в получении взятки, двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов.

"Довожу до сведения участников процесса, что объем приговора составляет 398 страниц. Оглашать приговор суд будет до конца этой недели точно. Резолютивная часть будет оглашена 24 февраля", - сказала судья перед перерывом в заседании.