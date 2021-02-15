Суд 24 февраля огласит резолютивную часть приговора экс-главе Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /ТАСС/. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода огласит резолютивную часть приговора бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову 24 февраля, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Ранее Маркелов был признан виновным по всем пунктам обвинения: в получении взятки, двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов.
"Довожу до сведения участников процесса, что объем приговора составляет 398 страниц. Оглашать приговор суд будет до конца этой недели точно. Резолютивная часть будет оглашена 24 февраля", - сказала судья перед перерывом в заседании.