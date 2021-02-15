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Дело экс-главы Марий Эл

Суд 24 февраля огласит резолютивную часть приговора экс-главе Марий Эл

Объем приговора составляет 398 страниц

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /ТАСС/. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода огласит резолютивную часть приговора бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову 24 февраля, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Ранее Маркелов был признан виновным по всем пунктам обвинения: в получении взятки, двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов.

"Довожу до сведения участников процесса, что объем приговора составляет 398 страниц. Оглашать приговор суд будет до конца этой недели точно. Резолютивная часть будет оглашена 24 февраля", - сказала судья перед перерывом в заседании.

Теги
Маркелов, Леонид ИгоревичРоссияДело экс-главы Марий ЭлМарий Эл
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