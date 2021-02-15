В Подмосковье задержаны трое за кражу лекарства для лечения алкоголизма на 3,8 млн рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали трех кладовщиков склада в Люберцах, которые подозреваются в краже 280 упаковок лекарства для лечения от алкоголизма на сумму свыше 3,8 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратился представитель одной из местных организаций с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что неизвестные похитили 280 упаковок дорогостоящего лекарства, которое используется для лечения алкогольной зависимости, из складского помещения на Транспортно улице на сумму более 3,8 млн рублей.

"Полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установили и задержали трех мужчин в возрасте от 23 до 38 лет, работающих кладовщиками в вышеуказанной компании", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.