Сообщения о минировании Минского завода шестерен оказались ложными

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании Минского завода шестерен не подтвердились, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный объект [Минский завод шестерен] и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщения", - говорится в сообщении.

В ГУВД добавили, что сообщение о минировании завода поступило ночью на электронную почту предприятия, а утром сотрудники завода передали указанную информацию в милицию.

Аналогичное сообщение поступало 11 февраля о минировании нескольких зданий в Минске в день проведения Всебелорусского народного собрания. 10 февраля неизвестные сообщили о минировании здания Мингорисполкома, а также Минского городского суда, гостиниц "Минск" и "Президент-отель". 3 февраля поступило анонимное сообщение о минировании пяти образовательных учреждений в Минске. Кроме того, 30 января пресс-служба ГУВД сообщила, что на электронную почту Белорусской железной дороги поступило сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, следующего из Минска в Стокгольм самолета, торговых центров "Дана молл" и "Галилео". Ни в одном из случаев взрывные устройства обнаружены не были.