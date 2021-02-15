Суд в Рязани назначил 12 лет колонии пособнику заказного убийства бизнесмена

ТАСС, 15 февраля. Рязанский областной суд приговорил Романа Милюхина к 12 годам в колонии строгого режима, признав его виновным в пособничестве заказному убийству предпринимателя в 2019 году, незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"Рязанский областной суд признал Милюхина виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое будет отбываться им после отбытия основного наказания", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Суд признал Милюхина виновным в совершении преступлений по ч. 4, 5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 ("Подстрекательство, а также пособничество убийству по найму"), ч. 2 ст. 222 ("Незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору"), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 326 УК РФ ("Пособничество в уничтожении идентификационного номера, номера кузова и двигателя транспортного средства в целях эксплуатации транспортного средства группой лиц по предварительному сговору"). В суде установлено, что Милюхин вместе со своими знакомыми за денежное вознаграждение согласился убить бизнесмена, для чего они купили огнестрельное оружие и боеприпасы. 26 сентября 2019 года на дороге между Спасском-Рязанским и селом Фатьяновка в автомобиле было обнаружено тело предпринимателя с огнестрельными ранениями. В ноябре того же года были задержаны пять человек.

Ранее суд признал виновным жителя Ставропольского края в исполнении заказного убийства предпринимателя под Рязанью, назначив ему 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.