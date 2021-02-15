Затруднено движение по Бутырской улице в Москве из-за столкновения двух автомобилей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта по Бутырской улице в Москве затруднено из-за ДТП. Водителям рекомендуется выбирать маршруты объезда, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Бутырской ул., д. 2А с 1, столкнулись два легковых автомобиля. <...> Заняты все полосы движения в направлении ТТК. Организовано реверсивное движение через полосу встречного направления", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в аварии никто не пострадал. Водителям рекомендуется выбирать маршруты объезда.