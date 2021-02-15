Суд отклонил жалобу Фургала по эпизоду об организации убийства бизнесмена Зори

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил жалобу защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на отмену постановления следователя о прекращении уголовного преследования по делу об организации убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-губернатора Александр Старцев.

"Мосгорсуд только что признал законным решение Басманного районного суда Москвы по нашей жалобе на отмену постановления следователя о прекращении уголовного преследования в отношении нашего подзащитного по делу об организации убийства предпринимателя Евгения Зори", - сказал собеседник агентства.

Адвокаты экс-губернатора считают незаконным действие следователя - отмену им постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году.

Дело по факту убийства предпринимателя Евгения Зори было возбуждено в 2004 году. В рамках предварительного следствия был задержан и допрошен в качестве подозреваемого Фургал, после чего следователем в Хабаровске было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела по реабилитирующим основаниям. В конце июля 2020 года Следственный комитет отменил это постановление, и 2 сентября следователи предъявляли Фургалу обвинение в убийстве предпринимателя.

Адвокаты экс-чиновника сначала обжаловали аналогичное решение следствия по эпизоду Зори в Басманном суде Москвы, который осенью прошлого года отказался принять к рассмотрению просьбу защиты. После этого Мосгорсуд удовлетворил жалобу адвокатов Фургала и направил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции, районный суд счел законными действия следственного органа. "Мы просили Мосгорсуд признать незаконными действия замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ генерал-майора юстиции Голкина С. В. об отмене постановления следователем по особо важным делам прокуратуры Хабаровского края от 14 ноября 2004 года о прекращении уголовного преследования в отношении нашего подзащитного и обязать следствие устранить допущенные нарушения", - уточнил в понедельник ТАСС адвокат Старцев.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Все фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела.