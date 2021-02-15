Горсуд Петербурга отказал в пересмотре закрытия дела против экс-подрядчика СИЗО "Кресты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга отказал в пересмотре решения районного суда о прекращении уголовного преследования против бывшего гендиректора компании-подрядчика "ГСК" по строительству крупнейшего в Европе следственного изолятора "Кресты" в Колпинском районе города Виктора Кудрина, следует из материалов суда.

"Судебный акт [первой инстанции] оставлен без изменения", - говорится в картотеке суда.

Кудрин был фигурантом уголовного дела по статье 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Следователи считали, что с 2007 по 2015 год между управлением ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОАО "ГСК" были заключены госконтракт и дополнительные соглашения на выполнение работ по строительству СИЗО, который более известен как "Кресты".

На расчетные счета компании были перечислены более 12 млрд 208 млн рублей, однако обвиняемый не организовал выполнение по ним работ в полном объеме, подписав акты якобы выполненных работ на сумму около 42 млн рублей, а затем направил эти деньги на выполнение иных работ, связанных с исполнением госконтракта, причинив материальный ущерб управлению ФСИН.

Петроградский районный суд в январе прекратил дело в отношении Кудрина из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Решение было обжаловано представителями потерпевшей стороны - ФСИН.

Самое строгое наказание по делу о строительстве "Крестов" получил бывший заместитель начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко - его суд приговорил к 11 годам колонии за получение взяток на сумму 710 млн рублей от подрядчиков СИЗО. В общей сложности Мойсеенко проведет в колонии 18 лет, так как ранее он был приговорен судом к 15 годам колонии по делу об убийстве сотрудника ФСИН.