Виновник массового ДТП с тремя погибшими в Уфе получил тюремный срок

УФА, 15 февраля. /ТАСС/. Кировский суд Уфы назначил наказание в виде 13 лет и 1 месяца лишения свободы 38-летнему жителю Уфы, который в состоянии опьянения устроил массовое ДТП, в результате чего погибли три человека, еще один получил тяжелые травмы. Он также должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 3,5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в понедельник.

ДТП произошло в августе 2020 года, по данным ГИБДД, обвиняемый управлял автомобилем Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения и врезался в ехавший во встречном направлении ВАЗ-2109, в салоне которого находились четыре человека. Водитель и один пассажир автомобиля ВАЗ погибли на месте аварии, еще один пассажир умер в больнице, один выживший получил тяжелые травмы. В результате ДТП были повреждены семь автомобилей.

"Суд назначил наказание в виде 13 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Осужденный ранее уже был лишен права управлять автомобилем за вождение в нетрезвом состоянии, мужчина признал свою вину, добавили в прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу.