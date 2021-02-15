Самолет Москва - Минводы экстренно вернулся во Внуково

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс Москва - Минеральные Воды, экстренно вернулся во Внуково, по предварительным данным, из-за срабатывания датчика технической неисправности. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет, вылетевший в 11:25 из Москвы в Минеральные Воды, спустя около получаса полета развернулся для экстренной посадки в аэропорту Внуково. По предварительным данным, причиной возвращения стало срабатывание датчика технической неисправности", - сказал собеседник агентства.

Перед посадкой самолет сделал пять кругов в небе, вырабатывая топливо в течение почти полутора часов. В 13:11 он приземлился во Внуково.

В пресс-службе авиакомпании "Ютэйр" подтвердили факт ЧП, уточнив, что на лайнере сработала индикация системы автоматического регулирования давления.

"15 февраля на рейсе UT373 Москва - Минеральные Воды сработала индикация системы автоматического регулирования давления. Для безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме <...>. С пассажирами и экипажем все в порядке. По правилам, авиакомпания меняет борт, который вылетит в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.