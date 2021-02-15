Строительные леса обрушились в центре Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Строительные леса обрушились в Лубянском проезде в центре Москвы, в результате ЧП пострадал один человек, под завалами могут быть люди, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"В Лубянском проезде обрушились строительные леса. Пострадал один человек. По предварительным данным, под завалами могут быть люди", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавший получил незначительные повреждения.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточнили, что пострадавший госпитализирован.

По данным источника ТАСС, обрушение произошло на временный пешеходный переход, есть угроза дальнейшего обрушения. "Установлено, что строительные леса упали на временный пешеходный переход. Оставшиеся конструкции под угрозой обрушения. В данный момент производится разбор завалов", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, во время обрушения на лесах рабочих не было, пострадал прохожий.

Площадь обрушения строительных лесов составила 600 кв. м. "Предварительной причиной ЧП стало большое скопление снега", - сказал собеседник агентства. На месте происшествия находятся специалисты экстренных служб и медики.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что сообщение о происшествии по адресу: Лубянский проезд, д. 25, стр. 1, поступило в 14:11 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что это пятиэтажное административное здание, оно находится на реконструкции. Произошло частичное падение строительных лесов с фасада здания на тротуар", - сказали в главке.

В новость внесены изменения (15:37 мск) - добавлены подробности по тексту.