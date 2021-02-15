В Якутии ликвидировали пожар в цехе по переработке угля

ТАСС, 15 февраля. Пожар в цехе по переработке угля в Нерюнгри в Якутии ликвидирован полностью, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"Полная ликвидация последствий пожара", - сказали в министерстве.

В 08:55 мск поступила информация о возгорании на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей угольного предприятия в Нерюнгри. Площадь возгорания составила 700 кв. м, тушение осложнялось сильным задымлением. Огнем было охвачено отдельное здание, поэтому пожар не повлиял на технологический процесс обогащения и отгрузки угля. По предварительным данным, работники были эвакуированы, пострадавших нет.