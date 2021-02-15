Дело генералов МВД Краковского и Бирюкова о коррупции завершено

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил в окончательной редакции обвинение в коррупции экс-заместителям начальника следственного департамента МВД РФ Александру Краковскому и Александру Бирюкову. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, генералы не признали вину в инкриминируемом преступлении.

"Следователи предъявили в окончательной редакции обвинение Бирюкову А. А., Краковскому А. М. и Брянцеву А. Ю., заявив фигурантам дела и их защитникам об окончании следственных действий. Подследственные снова отвергли обвинения в свой адрес и приступили к ознакомлению с материалами дела", - сказал собеседник агентства. По его словам, в окончательном обвинении "ни эпизоды, ни квалификация, ни соучастники не изменились".

Защита обвиняемых отказалась комментировать окончание следствия, сославшись на подписку о неразглашении. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Уголовное дело в отношении двух замначальника следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам Александра Брянцева было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности министерства. Дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля прошлого года, уже на следующий день фигурантов задержали сотрудники ФСБ и допросили. После этого им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), а 3 апреля Басманный суд Москвы арестовал их на два месяца. Последний раз мера пресечения офицерам была продлена до начала марта.

По данным следствия, (уволенные из МВД по отрицательным мотивам) Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. СК допросил бывшего заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова в рамках уголовного дела в отношении двух его экс-подчиненных - Краковского и Бирюкова, арестованных по обвинению в коррупции.

Адвокат бизнесмена Александр Забейда заявил тогда ТАСС, что перевод его подзащитного под домашний арест он считает обоснованным и настаивает на отсутствии сговора между Худояном и полицейскими. По его словам, жалобы на действия следствия ранее направлялись Александру Романову, на тот момент генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину. Дело в отношении Худояна повторно слушается в Коптевском суде Москвы.