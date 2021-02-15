В Крыму стоматолог уронил иглу в пищевод ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет в Нижнегорском районе Крыма возбудил уголовное дело в отношении частного стоматолога, подозреваемого в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, после того, как врач уронил стоматологическую иглу в пищевод шестилетнего пациента. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.

В СМИ и социальных сетях появился пост о том, что в Нижнегорском районе Крыма частный стоматолог в процессе лечения зуба ребенка упустил иглу, которая проникла в желудок мальчика. В результате следственной проверки эта информация подтвердилась. "Ребенок был госпитализирован в медучреждение Симферополя, где ему оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. "Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям частного стоматолога", - добавили в СК.

В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что 29-летний стоматолог оказывал услуги населению без соответствующей лицензии. Медработники извлекли инородное тело из организма ребенка. У мальчика обнаружили ссадины пищевода, образовавшиеся в результате нахождения в нем пульпоэкстрактора.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура района.