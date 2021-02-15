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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе границы России и Монголии

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала

ТАСС, 15 февраля. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в понедельник в районе границы России и Монголии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 266 км к юго-западу от Ангарска (население около 243 тыс. жителей) и в 24 км к западу от монгольского населенного пункта Турт, где проживают 2,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 30 км.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

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