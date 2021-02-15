Вблизи Еревана произошло новое землетрясение

ЕРЕВАН, 15 февраля. /ТАСС/. Второе за последние трое суток землетрясение произошло вблизи Еревана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

"В 18:21 (17:21 мск) в 17 км к югу от Еревана на глубине 10 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,3", - говорится в заявлении ведомства.

В субботу МЧС Армении зафиксировало землетрясение, эпицентр которого находился в 8 км к юго-востоку от столицы Армении. По предварительным данным МЧС, магнитуда составила 4,7. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, а также Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 4,9.