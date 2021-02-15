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Девушка выжила при падении с 16-го этажа в Москве

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Девушка выпала из окна на 16-м этаже дома на востоке столицы и выжила, приземлившись на заснеженный козырек подъезда, но получила тяжелые травмы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Из окна на 16-м этаже дома по адресу: улица Новокосинская, 20, с. 1, выпала девушка. Она приземлилась на заснеженный козырек подъезда и осталась жива", - рассказал собеседник агентства.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. Обстоятельства происшествия уточняются.

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