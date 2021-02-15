Ростовского бизнесмена приговорили к двум годам колонии за неуплату 235 млн рублей налогов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего генерального директора ростовской компании "Белый Двор Т" Артема Екушевского, уклонившегося от уплаты налогов на общую сумму более 235 млн рублей, к двум годам колонии общего режима. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК России.

Суд установил, что в 2013-2014 годах Екушевский уклонился от уплаты налога на общую сумму более 235 млн рублей. Будучи генеральным директором компании "Белый Двор Т", мужчина включал ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с фиктивными организациями в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Екушевского признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налога в особо крупном размере"). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, отметили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.