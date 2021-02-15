В Петербурге вновь задержали и арестовали замглавы "Ленэнерго" Горячева по новому делу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Второе уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за завышения стоимости кабеля на сумму 167 млн рублей возбуждено в отношении заместителя генерального директора "Ленэнерго" Алексея Горячева. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, он вновь задержан, суд принял решение заключить его в СИЗО.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева", - говорится в сообщении.

Под стражу его заключили до 10 апреля. Вместе с ним под стражу также отправлен заместитель генерального директора ООО "НТ-Ком инжиниринг" Евгений Осипов, ему мера пресечения избрана до 11 апреля. На суде Горячев и Осипов просили более мягкую меру пресечения, однако суд отказал им.

Согласно поступившим в суд материалам дела, Горячев и Осипов подозреваются в том, что в 2015 году изготовили и заверили проектную документацию для строительства подстанций в Петербурге и завысили стоимость силового кабеля на сумму не менее чем 167 млн рублей. В дальнейшем, по версии следствия, Горячев и Осипов распорядились этими деньгами по своему усмотрению.

В первый раз Горячев был задержан в мае прошлого года по другому уголовному делу о мошенничестве. Следователи считали, что он нанес ущерб Минэнерго РФ на сумму 131 млн рублей также из-за завышения стоимости силового кабеля.

Суд тогда отправил его в СИЗО, мера пресечения неоднократно продлевалась, однако, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе суд выпустил его из СИЗО по данному делу без избрания какой-либо меры пресечения.