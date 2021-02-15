Жительнице Москвы грозит до 10 лет за хищение из архива документа времен Александра II

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Центрального округа Москвы направила в суд уголовное дело в отношении 62-летней жительницы столицы, обвиняемой в краже документа времен Александра II.

Как сообщили в понедельник журналистам в столичной прокуратуре, "2 ноября 2020 года обвиняемая, находясь в помещении читального зала Российского государственного военно-исторического архива, являясь его пользователем на основании постоянного пропуска, получила архивные дела. В одном из полученных дел был вложен документ - "Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П. М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф. А. Панова, датированный 3 марта 1857".

Обнаружив документ, женщина попыталась его вынести из архива, поместив сперва в свой блокнот, а при выходе из архива - в туфлю, где его обнаружил затем сотрудник полиции.

Как отметили в прокуратуре, согласно судебному экспертному заключению, документ имеет особую историческую, научную, художественную и культурную ценность и оценивается в 50 тыс. рублей.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 164 УК РФ ("Хищение документов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, независимо от способа хищения), которая предусматривает до 5 лет принудительных работ или до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Басманный суд Москвы.