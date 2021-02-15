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СК возбудил дело после смерти ребенка в больнице Чувашии из-за отсутствия препарата

По данным следствия, девочка со спинальной мышечной атрофией умерла 11 февраля из-за того, что должностные лица детской клинической больницы отказались продолжить ей терапию препаратом "Нусинерсен"

ТАСС, 15 февраля. Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц республиканской детской клинической больницы Чувашии из-за халатности, повлекшей смерть ребенка, не получившего нужный препарат. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник следственным управлением СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" своих служебных обязанностей, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей", - отмечается в сообщении.

Девочка 2014 года рождения умерла 11 февраля, находясь дома, в городе Канаше. По версии следствия, это произошло после отказа должностных лиц больницы продолжить ей терапию лекарственным препаратом "Нусинерсен". У ребенка была диагностирована спинальная мышечная атрофия, девочка нуждалась в применении лекарства по жизненным показаниям.

Кроме того, 11 февраля следственные органы Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбудили в отношении должностных лиц больницы по другой части той же статьи "Халатность" - ч. 1 ст. 293 УК РФ. Медиков подозревают в отказе продолжения терапии тем же лекарственным препаратом четырем детям из Чувашии со спинальной мышечной атрофией. Согласно клиническим рекомендациям, утвержденным в 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации, применение препарата "Нусинерсен" рекомендуется всем пациентам с таким диагнозом.

Уголовные дела объединены в одно производство. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование взято на личный контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике Александром Полтининым.

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РоссияЧувашия
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