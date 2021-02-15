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При пожаре в Новой Москве полностью обрушился жилой дом

Пострадал один человек

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Жилой дом полностью обрушился в результате пожара в деревне Нижнее Валуево в Новой Москве. Площадь обрушения - 60 кв. м, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"В Новой Москве в деревне Нижнее Валуево произошло загорание жилого дома. В результате пожара дом полностью обрушился на площади 60 кв. м. Один человек в результате ЧП пострадал", - сказал собеседник агентства.

В данный момент обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего устанавливаются.

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