При пожаре в Новой Москве полностью обрушился жилой дом

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Жилой дом полностью обрушился в результате пожара в деревне Нижнее Валуево в Новой Москве. Площадь обрушения - 60 кв. м, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"В Новой Москве в деревне Нижнее Валуево произошло загорание жилого дома. В результате пожара дом полностью обрушился на площади 60 кв. м. Один человек в результате ЧП пострадал", - сказал собеседник агентства.

В данный момент обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего устанавливаются.