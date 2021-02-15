Тело второго погибшего извлекли из-под завала обрушившейся котельной на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под завала обрушившейся кровли неэксплуатируемой котельной в поселке Бисерть Свердловской области тело второго погибшего. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Тело второго погибшего тоже нашли, направляется на судмедэкспертизу. Проверка продолжается - опросы очевидцев и так далее, личности обоих пока устанавливаются", - сказал представитель следственного управления.

Как пояснил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, погибшие являются уроженцами одной из бывших союзных республик, были зарегистрированы в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что днем в понедельник произошло обрушение кровли неэксплуатируемого здания. Из-под завала сразу извлекли одного погибшего, велись поиски второго. По данным прокуратуры и СУ СК по Свердловской области, обрушение произошло во время хищения металлоконструкций.