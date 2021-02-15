Мосгорсуд продлил меру пресечения фигурантам дела экс-губернатора Фургала

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд еще на три месяца продлил меру пресечения четверым фигурантам дела об организации убийств предпринимателей в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Марату Кадырову до 18 мая 2021 года", - сказал собеседник агентства. На прошлой неделе, по его словам, срок меры пресечения был продлен до той же даты Андрею Карепову, Андрею Палею и Николаю Мистрюкову.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, Басманный суд вынес решение о его аресте. По данным СК РФ, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в период с 2004 по 2005 год на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников экс-губернатора - бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.

Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, он находится под домашним арестом. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского. Источник ТАСС сообщал, что вину признал только Мистрюков.