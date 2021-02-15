Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал еще двух уроженцев Ингушетии, которых следствие считает причастными к убийству главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Как уточнили ТАСС в суде, обвиняемые объявлены в международный розыск.

На прошлой неделе сообщалось, что Следственный комитет РФ объявил в международный розыск еще трех уроженцев Ингушетии, причастных к убийству Эльджаркиева. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Белхороева Мусы и Дудурханова Мухарбека, которым заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 УК РФ ("Теракт, повлекший причинение смерти человеку"), статье 205.4 ("Организация террористического сообщества или участие в нем"), части 3 статьи 222 ("Незаконное хранение оружия организованной группой"). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в РФ", - сообщила пресс-секретарь суда, не уточнив иных данных об обвиняемых.

В январе 2019 года машину Эльджаркиева обстреляли из автоматов, но он не пострадал. Вечером 2 ноября 2019 года на улице Академика Анохина в Москве Эльджаркиева и его брата застрелили. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около 10 раз и скрылся.

18 ноября 2019 года Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии Курейшу Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. Позднее по подозрению в причастности к убийству и покушению на убийство были арестованы более 11 человек. Кроме этого, на причастность к содеянному следователи проверяли еще 30 человек. Им были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное ношение оружия"). Некоторым из них были также предъявлены обвинения в преступлениях террористического характера, вину никто не признает.

В декабре прошлого года Басманный районный суд заочно арестовал выходцев из Ингушетии Ибрагима Аушева, Адама Белхороева и Ису Белхороева также в связи с их возможной причастностью к покушению на убийство и убийству Эльджаркиева.