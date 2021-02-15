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В жилом доме на юго-востоке Москвы произошел пожар

Эвакуированы 50 человек

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в подвале жилого дома на юго-востоке столицы, жильцов эвакуируют на улицу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Происходит возгорание подвале жилого дома по адресу: улица 6-я Кожуховская, 28. Эвакуированы 50 человек", - рассказал собеседник агентства.

Информация о площади пожара уточняется. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что одного человека спасли с третьего этажа. Сведений о пострадавших не поступало.

В новость внесены изменения (21:19 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
Пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы потушен
Пострадавших нет
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