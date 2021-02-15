Пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы локализован

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в подвале жилого дома на юго-востоке столицы на 15 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Происходило возгорание личных вещей и мебели. В 21:16 мск пожар локализован на площади 15 кв. м. Открытое горение сбито", - рассказали в ведомстве.

Пожар в подвале дома № 28 по 6-й Кожуховской улице произошел вечером в понедельник. До прибытия пожарных здание покинули около 50 человек. С третьего этажа один житель был спасен. Информация о пострадавших не поступала.