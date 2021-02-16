В Луганске на газораспределительном узле произошел взрыв

ЛУГАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на газораспределительном узле на востоке Луганска. Об этом в ночь на вторник сообщила пресс-служба МЧС Луганской народной республики (ЛНР).

"Приблизительно в 23:05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице Вторая Беломорская. Высота пламени достигает 20 м", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

По предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Как отметили в МЧС ЛНР, "угрозы населению по внешним признакам нет".

В настоящее время специалисты газовой службы пытаются перекрыть подачу газа в поврежденный трубопровод. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, представители МВД и других силовых структур ЛНР. Ликвидацией на месте руководит глава МЧС Евгений Кацавалов, на месте происшествия работают все подразделения МЧС города.

"В результате срабатывания систем защиты обесточен ряд объектов в районе происшествия", - уточняет пресс-служба.