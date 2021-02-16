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На востоке Луганска ликвидировали возгорание на газораспределительном узле

Как сообщило государственное предприятие "Луганскгаз", все работы на газораспределительном узле проводятся без отключения потребителей от системы газоснабжения

ТАСС, 16 февраля. МЧС ЛНР и специалисты газовой службы во вторник ликвидировали возгорание, последовавшее за взрывом на газораспределительном узле на востоке Луганска. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.

По его данным, на месте происшествия продолжают работу подразделения МЧС.

Как сообщило государственное предприятие "Луганскгаз", все работы на газораспределительном узле проводятся без отключения потребителей от системы газоснабжения.

В понедельник вечером на газораспределительном узле в Луганске на улице Вторая Беломорская произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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