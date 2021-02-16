ABC: в Техасе более 8 тыс. доз вакцины могут испортиться из-за вызванных морозами проблем

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Медики в штате Техас пытаются распределить и ввести более 8 тыс. доз вакцины, которые могут испортиться из-за проблем с оборудованием, возникших вследствие резкого похолодания. Об этом в понедельник сообщила телекомпания ABC .

По ее сведениям, из-за тяжелых погодных условий в округе Харрис место хранения вакцин, которые должны находиться в строго определенной температуре, осталось без электричества, резервный генератор также вышел из строя. Власти округа предложили перевезти вакцины в близлежащие больницы, где медицинский персонал сможет оперативно привить большое количество людей, пока препарат не потерял своих свойств.

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует дальнейшее похолодание в Техасе. Средняя температура воздуха в этом штате, как ожидается, опустится до минус 26 градусов. Как информировала телекомпания ABC, в Хьюстоне прогнозируется самая холодная погода за последние 122 года. Из-за холодов несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий были вынуждены приостановить свою работу, в результате обрыва проводов в штате остаются без света 2,8 млн человек.