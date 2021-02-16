Суд арестовал чемпиона РФ по кикбоксингу Асадулаева за перестрелку в "Москва-Сити"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу на срок до 18 мая чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева, которого следователи читают причастным к перестрелке в башне "Око" в деловом центре "Москва-Сити".

"Басманный суд Москвы постановил отправить Асадулаева, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"), на срок до 18 мая", - сообщили ТАСС в суде. Там не уточнили иных подробностей деяния, которое инкриминируют спортсмену.

По информации газеты "Коммерсант", Асадулаев обвиняется в том, что принимал непосредственное участие в перестрелке в башне "Око" осенью 2018 года. После этого происшествия обвиняемый скрывался от органов следствия не менее трех лет.

Саид Асадулаев в 2013 году стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории до 75 кг. 25-летний спортсмен также дважды выигрывал чемпионат Москвы по тайскому боксу - в 2010 и 2013 годах.

Перестрелка в башне "Око" произошла вечером 17 ноября 2017 года. В ней участвовали охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП, которые следили за порядком. В результате столкновений пострадали семь человек, в том числе два работника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Перед судом предстали только два участника событий тех лет - Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов. В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении этих людей, возбужденное по фактам незаконного оборота оружия, покушения на убийство и хулиганства.

Кроме того, в конце декабря 2020 года Басманный суд отправил под стражу бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который был задержан в Москве по обвинению в фальсификации доказательств и в привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в деловом центре "Москва-Сити".