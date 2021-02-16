В Якутии десятиклассник нанес травму учительнице

ЯКУТСК, 16 февраля. /ТАСС/. Полиция проверяет обстоятельства инцидента в школе Абыйского района Якутии, где десятиклассник ударил по лицу 30-летнюю учительницу, нанеся ей травму, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

"Отделением МВД России по Абыйскому району проводится процессуальная проверка по факту инцидента, произошедшего в Урасалахской средней общеобразовательной школе. 13 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в районную больницу с подозрением на перелом носа обратилась 30-летняя учительница", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ученик 10-го класса ударил учительницу. "На данный момент подразделением по делам несовершеннолетних полиции составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ в отношении родителей подростка, рекомендована консультация психолога, также в ближайшее время в адрес управления образования будет направлено представление об устранении причин, способствовавших возникновению конфликта", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что школьник не состоял на профилактическом учете полиции.