Источник: дело о мошенничестве экс-главы "ВСМПО-Ависма" направят в суд весной 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве бывшего генерального директора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина не было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения между ним и предприятием. Оно будет направлено в суд весной 2021 года, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В августе 2019 года стало известно, что в отношении бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" Воеводина возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, обвинения выдвинуты по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

"Решение арбитражного суда на уголовное дело о хищениях никак не повлияло. Ущерб корпорации ["ВСМПО-Ависма"] так или иначе нанесен. Планируется весной направить дело в суд", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по Свердловской области ранее на запрос ТАСС о подробностях дела ответили, что информация не разглашается в интересах следствия.

О расторжении трудового договора с Воеводиным стало известно в начале мая 2019 года. По информации пресс-службы предприятия, Воеводин, занимавший должность генерального директора с июля 2009 года, принял решение покинуть корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах. В сентябре 2019 года "ВСМПО-Ависма" подала иск в арбитражный суд к Воеводину на 4 млрд рублей, по результатам разбирательства корпорация согласилась на мировое соглашение. Бывший гендиректор выплатит компании 1,7 млрд рублей компенсации.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.