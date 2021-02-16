Житель Читы получил 10 лет колонии за ДТП с двумя погибшими

ЧИТА, 16 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к 10 годам колонии общего режима 30-летнего местного жителя, признанного виновником ДТП с двумя погибшими и одним пострадавшим, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

"Суд установил, что 22 апреля 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял технически исправным автомобилем марки Toyota Cresta, в котором находились пять пассажиров. На ул. Новобульварной краевого центра он потерял контроль над движением автомобиля и допустил его опрокидывание. Двоим пассажирам причинены многочисленные телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Еще одному пассажиру причинены тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сам мужчина не признал свою вину и заявил, что за рулем автомобиля был не он. Суд также на 2 года лишил подсудимого права управлять транспортом. Приговор в законную силу не вступил.