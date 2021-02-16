Водитель в Новосибирске сбил женщину после замечания о неправильной парковке

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля Toyota совершил наезд на женщину с коляской, которая, по сообщениям в социальных сетях, сделала ему замечание о неправильной парковке, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался по внутридворовой территории дома 20 улицы Александра Чистякова, со стороны 24 дома в сторону улицы Виктора Шевелева, [он] совершил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части. В результате девушку 1984 года рождения с переломом правой ноги доставили в больницу", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы, девушка, вышедшая на улицу с коляской, сделала водителю замечание о неправильной парковке. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что после короткого диалога, девушка с коляской пошла вдоль проезжей части, а автомобиль, развернувшись, наехал на нее. На данный момент момент ведется административное расследование данного происшествия, устанавливаются все обстоятельства.