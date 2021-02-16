AP: два человека стали жертвами непогоды в Техасе

ТАСС, 16 февраля. По меньшей мере два человека погибли в понедельник из-за резкого похолодания и плохих погодных условий в штате Техас. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило агентство Associated Press.

По его данным, тела двух человек были обнаружены вдоль магистрали недалеко от Хьюстона. Причина смерти устанавливается, однако, как сообщили в полиции, вероятнее всего жертвы замерзли до смерти.

Из-за резкого похолодания более 4 млн жителей США остались без электричества, в том числе свыше 3,6 млн в Техасе. В Далласе (штат Техас)температура опустилась до отметки минус 15 градусов Цельсия, в Оклахома-Сити (штат Оклахома) - до минус 21, в Канзас-Сити (штат Миссури) - до минус 35 градусов. Как отмечает CNN, нынешние температурные значения стали рекордными для этих городов с 1989 года.

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует дальнейшее похолодание в Техасе. Средняя температура воздуха в этом штате, как ожидается, опустится до минус 26 градусов. Как информировала телекомпания ABC, в Хьюстоне прогнозируется самая холодная погода за последние 122 года. Из-за холодов несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий США были вынуждены приостановить свою работу.