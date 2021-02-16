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Два грузовых вагона сошли с рельсов в Ульяновске

Пострадавших нет

ТАСС, 16 февраля. Два грузовых вагона-платформы сошли с рельсов на выезде из Ульяновского моторного завода в городе Ульяновске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В 04:45 (мск) 16 февраля 2021 года от оперативного дежурного ЕДДС г. Ульяновска поступило сообщение о том, что на ул. Локомотивная (выезд с АО "Ульяновский моторный завод") сошли две колесные пары с железнодорожных путей первого и второго грузовых платформ без груза", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет. На данный момент на месте ведутся восстановительные работы.

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