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Движение автотранспорта восстановили в Ульяновске после схода с рельсов грузовых вагонов

В результате происшествия никто не пострадал

ТАСС, 16 февраля. Движение автотранспорта восстановили в Ульяновске, где два грузовых вагона-платформы сошли с рельсов на выезде из моторного завода, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 07:20 мск движение автотранспорта восстановлено", - сказано в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что в 04:45 мск 16 февраля на выезде с АО "Ульяновский моторный завод" сошли две колесные пары с железнодорожных путей первого и второго грузовых платформ без груза. Пострадавших в результате происшествия нет.

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