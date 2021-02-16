Движение автотранспорта восстановили в Ульяновске после схода с рельсов грузовых вагонов

ТАСС, 16 февраля. Движение автотранспорта восстановили в Ульяновске, где два грузовых вагона-платформы сошли с рельсов на выезде из моторного завода, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 07:20 мск движение автотранспорта восстановлено", - сказано в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что в 04:45 мск 16 февраля на выезде с АО "Ульяновский моторный завод" сошли две колесные пары с железнодорожных путей первого и второго грузовых платформ без груза. Пострадавших в результате происшествия нет.