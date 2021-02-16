{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Навального доставили в суд, где продолжится рассмотрение его дела о клевете

Как ожидается, 16 февраля суд проведет прения сторон

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Как передает корреспондент ТАСС, Навального привезли в автозаке из СИЗО "Матросская Тишина" за несколько часов до начала судебного процесса. Его поместили в конвойное помещение, где он будет дожидаться начала заседания. Оно начнется в 10:00 мск. Как ожидается, во вторник суд проведет прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для Навального.

Полиция вновь усилила меры безопасности у здания суда. Как передает корреспондент ТАСС, с самого утра полицейские патрулируют периметр суда, территорию обследует кинолог с собакой, на парковке за зданием также наблюдается скопление правоохранителей. Рядом с судом дежурят порядка 20 судебных приставов в бронежилетах. Сторонников Навального рядом с судом не наблюдается.

Предстоящее заседание по делу станет третьим по счету. Навальному грозит штраф в размере до 1 млн рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает.

В новость были внесены изменения (08:39 мск) - добавлены подробности.

Теги
Россия
Движение автотранспорта восстановили в Ульяновске после схода с рельсов грузовых вагонов
В результате происшествия никто не пострадал
Читать полностью