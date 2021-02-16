Следствие начало проверку после обрушения строительных лесов в центре Москвы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Проверка начата по факту обрушения строительных лесов в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По факту обрушения лесов начата доследственная проверка. Установлено, что здания, у которых стояли леса, являются собственностью города. Они находились на реконструкции. Сами леса установлены в сентябре 2020 года и эксплуатировались по всем правилам техники безопасности", - сказал собеседник агентства.

Днем в понедельник по адресу: Лубянский проезд, д. 25, стр. 1, произошло частичное падение строительных лесов с фасада пятиэтажного административного здания, которое находится на реконструкции. Площадь обрушения составила 600 кв. метров. В результате ЧП пострадал один человек, он госпитализирован.

По предварительным данным, причиной ЧП стало большое скопление снега.