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В Москве возбудили дело после кражи украшений на 1,5 млн рублей из ювелирного магазина

14 февраля двое неизвестных в медицинских масках похитили ювелирные изделия из магазина, расположенного в ТЦ "Афимолл Сити"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как двое в масках украли из ювелирного магазина, расположенного в ТЦ "Афимолл Сити", кольцо и серьги за 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ)", - сказали в пресс-службе.

14 февраля неизвестные в медицинских масках и кепках отвлекли внимание продавцов, после чего один из них открыл стеллаж с ювелирными изделиями и похитил кольцо и серьги примерной стоимостью 1,5 млн рублей.

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