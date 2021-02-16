Пожар произошел в офисном здании в центре Москвы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в подвале офисного здания в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Марксистской улице произошел пожар в подвале административного здания. Эвакуировано порядка 50 человек. Площадь пожара устанавливается", - сказал собеседник агентства.

На место прибыли автобусы для временного размещения эвакуированных. По данным из открытых источников, в здании расположены офисы и магазины.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара. "В подвале наблюдается задымление, звенья пожарных направлены на отыскание очага. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.